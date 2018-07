Lichte daling vertrouwen Duitse ondernemers

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in juli licht gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op 101,7, tegen 101,8 in juni. Het cijfer was iets hoger dan de 101,5 die economen in doorsnee verwachtten.

Het vertrouwen is gedaald naar het laagste niveau in meer dan een jaar. Duitse ondernemers hebben voornamelijk iets minder vertrouwen door de oplopende handelsspanningen in de wereld.