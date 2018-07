'Cijfers ASMI niet heel verrassend'

Gepubliceerd op | Views: 457

AMSTERDAM (AFN) - Het kwartaalbericht van ASM International (ASMI) is min of meer in lijn met de verwachtingen, maar toch ook zwakjes. Dat vinden analisten van ING. Volgens hen houdt de groei bij ASMI over de gehele linie voorlopig wel aan.

De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op een recordniveau, maar lag nog steeds 3 procent onder de consensus van analisten. De orderinstroom was ook licht te noemen, vinden de kenners bij ING. Daartegenover staat dat de brutomarge herstelde na drie mindere kwartalen. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst voldeden daarnaast aan de prognoses.

De toeleverancier aan de chipindustrie meldde zelf voor het derde kwartaal te rekenen op een hogere orderontvangst dan in het tweede kwartaal. ASMI gaf verder aan op basis van de huidige marktomstandigheden te verwachten dat de omzet in de tweede helft van dit jaar hoger zal uitvallen dan in eerste helft. Het bedrijf denkt sneller te kunnen groeien dan de markt. De marktvorsers van ING merken op dat een sterkere tweede helft van het jaar ook al weerspiegeld was in de analistenconsensus voor ASMI.

ING handhaaft zijn koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 65 euro. ASMI noteerde woensdagochtend rond 09.50 uur 1,6 procent lager op 48,65 euro.