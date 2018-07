Bank of NY Mellon verkleint belang in Wolters

Gepubliceerd op | Views: 345

AMSTERDAM (AFN) - The Bank of New York Mellon Corporation heeft zijn kapitaalbelang en stemrecht in Wolters Kluwer verkleind. Dat bleek woensdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

The Bank of New York Mellon Corporation heeft nu een kapitaalbelang en stemrecht van 4,91 procent. Dat was bij een eerdere melding vorig jaar nog 9,99 procent voor zowel het kapitaalbelang als het stemrecht, zo valt op te maken uit de archieven van de toezichthouder.