MÜNCHEN (AFN) - Telefónica Deutschland, waar KPN een minderheidsbelang in heeft, heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geleden van 93 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg het verlies nog 139 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat (oibda), aangepast voor eenmalige posten en effecten van Europese regels zoals die voor roaming, klom met ruim 6 procent tot 927 miljoen euro.

De totale omzet van het Duitse telecombedrijf kwam uit op 3,53 miljard euro, 0,5 procent minder vergeleken de eerste zes maanden van 2017.

De resultaten zijn volgens het concern in lijn met de verwachtingen. Telefónica Deutschland houdt dan ook vast aan de vooruitzichten voor heel 2018. De omzet komt dit jaar naar verwachting uit op 7,3 miljard euro, het aangepaste bedrijfsresultaat op 1,84 miljard.