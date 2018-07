Nikkei sluit opnieuw hoger

Gepubliceerd op | Views: 314

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag opnieuw hoger gesloten. De sterke bedrijfsresultaten en de hoop op meer fiscale stimulans door de Chinese overheid bleef de stemming ondersteunen. De andere beurzen in het Verre Oosten deden overwegend een stapje terug na de sterke koerswinsten een dag eerder.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 22.614,25 punten. Het was de tweede winstbeurt op rij. Vooral de staalbedrijven waren in trek bij beleggers. JFE Holdings en Sumitomo Metal Mining stegen 3 en 3,8 procent.

Mitsubishi Motor zakte 3,9 procent. Beleggers grepen de beter dan verwachte resultaten van de Japanse autofabrikant aan om winst te nemen nadat het aandeel een dag eerder het hoogste niveau in negen maanden bereikte.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent, na de koerswinst van 1,5 procent op dinsdag. De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent.