Deutsche Bank werkt aan herstel

Gepubliceerd op | Views: 875

FRANKFURT (AFN/RTR) - Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal 14 procent minder nettowinst geboekt dan een jaar eerder. Toch lijkt het geplaagde financiële concern de weg van herstel ingeslagen. Kenners hadden aanvankelijk op veel minder winst gerekend.

Onder de streep resteerde een winst van 401 miljoen euro. De baten vielen daarbij niet meer terug en bleven constant op zo'n 6,6 miljard euro. Bij de bank is het roer eerder dit jaar stevig omgegooid, met een nieuwe topman en een nieuwe strategie. Er verdwijnen komende tijd meer dan 7000 banen, vooral bij de handelsactiviteiten. De bank wil zich weer meer op Europese klanten wil richten. De aanwezigheid in Azië en de Verenigde Staten moet behoorlijk worden teruggebracht.

,,In het tweede kwartaal versnelden we de herinrichting van onze bank aanzienlijk'', zegt hoogste baas Christian Sewing. ,,We maken de veranderingen die we hebben beloofd.'' Hij benadrukt dat het concern de goede richting opgaat wat betreft het terugbrengen van de kosten.

Hoe beleggers op het kwartaalbericht zullen reageren valt nog te bezien. Deutsche Bank had vorige week al een tipje van de sluier opgelicht over het goede nieuws, in de vorm van voorlopige kwartaalcijfers. Daarop ging de beurskoers van Deutsche Bank al flink omhoog. Daarvoor was het aandeel juist sterk in waarde gedaald door de tegenvallende prestaties en het gerommel aan de top van het bedrijf.

Dat er voor Deutsche Bank nog een lange weg te gaan is bleek eind vorige maand toen de grootste bank van Duitsland als enige grote bank door de mand viel bij een stresstest van de Amerikaanse Federal Reseve. In juni gingen tevens geruchten rond dat er gepraat zou worden over samensmelting met de Duitse branchegenoot Commerzbank.