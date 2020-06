Wall Street legt coronazorgen naast zich neer

De komende paar weken is afgesproken dat de FED even niks doet, want er worden wat regels afgeschaft. Puur toeval ook weer natuurlijk. Vandaag gaat 1 van de oudste regels in het bankwezen eruit, namelijk het verbod op proprietary trading. Dat dat een van de grootste onderliggende oorzaken was voor de financiele crisis van 2008 doet er verder niet toe. Verwacht morgen en volgende week ook afschaffing van andere lastige zaken zoals veiligheidstests in de automobielindustrie, de beperkingen op het gebruik van kankerverwekkende landbouwmiddelen, en meer van dat soort dingen die de corporations alleen maar belemmeren bij hun dievenpraktijken. Ja werkelijk alle principes gaan de deur uit voor zo'n herverkiezing.