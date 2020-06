Farmaceut Novartis schikt voor 347 miljoen in VS wegens omkoping

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Novartis en twee dochterondernemingen hebben met justitie in de Verenigde Staten een schikking van 347 miljoen dollar getroffen in een omkopingszaak. Het bedrijf en twee dochterondernemingen hebben toegegeven dat ze in Griekenland, Vietnam en Zuid-Korea steekpenningen betaalden om de medicijnverkopen op te voeren.

Een plaatselijke afdeling van Novartis in Griekenland betaalde ziekenhuizen en artsen steekpenningen, zodat ze een bepaald oogheelkundig medicijn van de farmaceut zouden voorschrijven. Alcon, een dochteronderneming die Novartis vorig jaar verkocht, vervalste volgens Amerikaanse aanklagers de boekhouding om omkoping in Vietnam te verhullen.

Novartis is een Zwitsers bedrijf, maar kan door Amerikaanse anticorruptiewetgeving toch in de Verenigde Staten worden aangepakt. Aanklagers in de VS hebben de bevoegdheid buitenlandse bedrijven met Amerikaanse dochterondernemingen, beursnoteringen of activiteiten aan te pakken voor corruptie waar ook ter wereld.