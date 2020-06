Amsterdamse beurs toont enig herstel

Gepubliceerd op | Views: 456

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winst de handel uitgegaan. Elders in Europa vertoonden de beurzen ook enig herstel na de zware verliezen van een dag eerder. Beleggers verwerkten verder een trits macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, waar in sommige staten het aantal coronabesmettingen weer sterk toeneemt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 560,41 punten. De hoofdindex speelde woensdag nog 3 procent kwijt. De MidKap sloot een fractie hoger op 746,87. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1 procent.

Vorige week hebben een kleine 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat cijfer is voor de tweede week op rij hoger dan in doorsnee geraamd. Tegelijkertijd werd bekend dat het aantal orders voor duurzame goederen in mei sterk opleefde.

Prosus kent verlies van 1,6 procent

Van de Amsterdamse hoofdfondsen was biofarmaceut Galapagos de sterkste stijger met een winst van 3,4 procent. Hekkensluiter was techinvesteerder Prosus met een verlies van 1,6 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe verloor in de MidKap 0,8 procent. Concurrent Orange kaapte de uitzendrechten voor de Champions League in Frankrijk weg.

In Frankfurt ging veel aandacht uit naar het door een boekhoudschandaal geplaagde Wirecard. De betalingsverwerker verloor nog eens 71 procent nadat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd bij de rechtbank in München.

Lufthansa werd 7,1 procent meer waard. Beleggers reageerden opgelucht dat het steunpakket voor de Duitse luchtvaartreus rond lijkt te komen, nu grootaandeelhouder Heinz-Hermann Tiele zijn bezwaren tegen het pakket ter waarde van 9 miljard euro heeft ingetrokken.

EasyJet verliest

In Londen verloor easyJet 9,5 procent. De vliegmaatschappij wil met nieuwe aandelen 500 miljoen euro ophalen. Postbedrijf Royal Mail zakte 12,4 procent na de aankondiging zo'n 2000 managementfuncties te schrappen vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1211 dollar waard, tegen 1,1267 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 38,11 dollar. Brentolie steeg eveneens 0,2 procent in waarde tot 40,38.