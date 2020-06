Aandeelhouders geven Vastned motie van wantrouwen

Als je op het Vastned - forum, kijkt, lees je daar, dat veel beleggers enorm gefrustreerd zijn/waren over de directie van Vastned, die blijkbaar nog nooit van aandeelhoudersbelangen hadden gehoord. Het stel incasseerde wel een miljoen Euri's (ja u leest het goed vvoor zo'n flutfonds) en deed verder niets productiefs. Ik was een vastnedbeliever van het 1e uur, maar heb noodgedwongen in februari mijn Vastned aandelen verkocht op een koers van circa € 22. Daarna is de koers van Vastned zelfs gedaald tot >€ 14. Bizar. Mijn voorstel: Weg met dat zootje koekebakkers en stel mensen aan die weten waar het over gaat. Van Herk had al veel eerder moeten ingrijpen met zijn grote belang.