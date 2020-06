Aandeelhouders geven Vastned motie van wantrouwen

Gepubliceerd op | Views: 715

AMSTERDAM (AFN) - Vastned heeft op zijn algemene aandeelhoudersvergadering een gevoelige tik op de vingers gekregen. Aandeelhouders stemden in meerderheid tegen het verlenen van decharge voor het bestuur van het winkelvastgoedfonds.

Krijgt een bestuur decharge, dan zijn de bestuurders persoonlijk niet verantwoordelijk te houden voor alles wat er gebeurd is in het voorbije jaar. Een tegenstem geldt als belangrijke motie van wantrouwen.

Ook aanpassingen aan de beloningen voor het bestuur en de raad van commissarissen werden weggestemd. Aandeelhouders verleenden de directie verder geen toestemming om eigen aandelen van het bedrijf in te kopen.

Uitlaatklep

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) noemt het weigeren van de verlening van decharge een uitlaatklep voor frustraties van aandeelhouders. Er zou onvrede zijn over het verschil tussen de intrinsieke waarde van het bedrijf en de beurskoers, die veel te laag zou zijn.

De afkeurende houding volgt op een verlaging van het voorgestelde dividend over vorig jaar, die Vastned in een kwartaalupdate aankondigde. Ook keert Vastned in 2020 geen interim-dividend uit, omdat de verhuurder van winkelpanden meer geld in kas wil houden met het oog op de coronacrisis.