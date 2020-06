'ING en ABN AMRO hebben miljoenen geleend aan Wirecard'

quote: Olie B Bommel schreef op 25 juni 2020 16:41:

Zo dom als ik ben geloof ik dat Wirecard een tussenstation is geweest om geld een richting te geven

die bij voorbaat niet gecontroleerd mocht worden.

Dit is een hele goede, dit kan het eerste radartje zijn van een heel systeem gebaseerd op..........helemaal niets!Natuurlijk zitten we nu in grijs gebied, alles wat nu voorbij komt is uniek, eenmalig, once in a lifetime.Misschien staat de ECB balans al op 40.000 miljard euro, waarom zou je het ook bekend maken.Ander voorbeeld.Iedereen zit in DB, DB=Germany, de krachten om dit vehikel in stand te houden(inclusief koers ondersteuning) zijn eindeloos, het is geen betaal app zoals het bedrijf dat vandaag aan zijn einde kwam.Bedenk wel dat er al jarenlang twijfels waren, opgedoken door lepe journalisten, uiteindelijk moet daar aan toegeven worden.We gaan een bank afschrift opvragen van de derden rekening van Adyen....