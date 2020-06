IMF: golf van faillissementen ligt op de loer

Gepubliceerd op | Views: 1.053 | Onderwerpen: faillissement, IMF

WASHINGTON (AFN) - Als er nog meer bedrijven omvallen dan nu al het geval is, komen banken zwaar onder druk te staan. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport. In sommige landen kan dat problemen voor financiële stabiliteit veroorzaken. Nederland is in dat opzicht kwetsbaar omdat de bancaire sector uit een relatief klein aantal grote instellingen bestaat. Als een bank omvalt, komt het hele financiële systeem in het geding.

Bedrijven vallen al om in een tempo dat niet meer gezien is sinds de financiële crisis van 2008, aldus het IMF. Het risico is reëel dat de faillissementengolf nog heviger wordt. Bij ondernemingen groeit de schuldenberg al jarenlang en die ligt inmiddels op historisch hoog niveau vergeleken met het bruto binnenlands product (bbp). Ook huishoudens leenden veel de afgelopen tijd. Dat gebeurde met name in landen die niet sterk geraakt werden door de vorige crisis.

Een groot aantal faillissementen zal de gezondheid van banken op de proef stellen, schrijven de economen. Financiële instellingen staan er dankzij hogere kapitaalbuffers en veel liquide middelen op de balans beter voor dan in 2008. Maar ze moeten dat in gaan zetten om de verliezen van faillissementen op te vangen, aldus het IMF. Tegelijkertijd wordt het moeilijk om winstgevend te blijven vanwege de groei van leningen waarvan het nog maar de vraag is of die ooit worden terugbetaald, en omdat de rente laag is. Winst is belangrijk voor banken om buffers mee aan te vullen.

Naast banken zijn andere financiële marktpartijen zoals vermogensbeheerders en investeringsfondsen kwetsbaar als er veel bedrijven failliet gaan. Dat soort instellingen maken een steeds groter deel uit van het financieel systeem, benadrukt het IMF. Niemand weet wat er zou gebeuren als deze groep opeens in de problemen raakt, waarschuwt het instituut. Een mogelijkheid is dat de koersen op de financiële markten veel sterker gaan bewegen dan anders het geval zou zijn. Dat kan ertoe leiden dat bepaalde ondernemingen geen geld meer kunnen lenen op de markt.