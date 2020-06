CPB ziet historische afname wereldhandel in april

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: CPB

DEN HAAG (AFN) - De wereldhandel is in april onder druk van de coronacrisis met 12,1 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) dat spreekt van een historische daling. In maart was de wereldhandel 2,4 procent gedaald ten opzichte van februari. Dat is veel sterker dan vorige maand werd gemeld. Toen ging het planbureau nog uit van een afname met 1,4 procent.

De uitvoer van goederen in de eurozone en de Verenigde Staten viel met 23 procent terug. In Latijns-Amerika was dat 21 procent en in Japan 14 procent. De invoer van goederen liep juist in Latijns-Amerika het meest terug, met een min van 18 procent. De eurozone volgt met een afname van 17 procent en in de VS werd 11 procent minder geïmporteerd.

De productie van de industrie daalde wereldwijd met 8,1 procent ten opzichte van maart.

Het CPB liet eerder al weten ook over mei nog een sterke daling van de handel en productie in de wereld te verwachten. Dat komt overeen met de scherpe coronamaatregelen in veel regio’s in die periode.