'Overname Grubhub zal maaltijdbestelmarkt aanjagen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De geplande overname van de Amerikaanse maaltijdbestelonderneming Grubhub door Just Eat Takeway zal die gehele sector sneller laten groeien, met waarschijnlijk nog meer "agressieve" investeringen van Amerikaanse bestelplatformen. Dat meldde vermogensbeheerder Canaccord Genuity.

Canaccord denkt dat als Uber een overname had gedaan van Grubhub de concurrentiedrang juist was verminderd. De beleggingsadviseur verwacht dat Uber, dat via Uber Eats maaltijden bezorgt, zijn pijlen kan gaan richten op Postmates. Die Amerikaanse maaltijdbezorger zou een logische toevoeging zijn voor Uber, aldus de kenners.

Door de overname van Grubhub ter waarde van 7,3 miljard dollar betreedt het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway de Amerikaanse markt. Canaccord zegt dat online maaltijdbezorging zal blijven groeien, geholpen door de coronacrisis. Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde donderdag omstreeks 13.20 uur een plus van 0,6 procent op 90,44 euro.