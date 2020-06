Transavia biedt vrijwillige vertrekregeling aan

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Prijsvechter Transavia biedt vast personeel de mogelijk van een vrijwillige vertrekregeling (vvr). Vanwege de coronacrisis ziet het bedrijf zich genoodzaakt in te krimpen. Directeur Marcel de Nooijer van Transavia kondigde de regeling, die geldt voor al het vaste personeel van de maatschappij, per videoboodschap aan.

Transavia wil de vvr openstellen van 1 tot en met 31 juli. In augustus worden de aanvragen vervolgens bekeken en beoordeeld of een ingediende aanvraag wordt gehonoreerd of niet. Volgens Transavia moeten met de regeling in de toekomst gedwongen ontslagen voorkomen worden. Dit omdat door de crisis en het trage herstel er straks gewoonweg minder werk voorhanden is.

Vakbonden zouden niet zijn gehoord in het proces en hebben ook geen inbreng in de regeling kunnen geven, aldus cabinebond VNC. De regeling kwam voor hen dan ook als een "complete verrassing".

Dienstjaren

De vergoeding wordt gebaseerd op het aantal dienstjaren en bedraagt 0,25 bruto maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en 1 bruto maandsalaris vanaf het elfde dienstjaar met een maximum van in totaal achttien maandsalarissen.

Hoeveel medewerkers uiteindelijk van de regeling gebruik kunnen maken, bepaalt Transavia na de aanmeldingstermijn. Transavia heeft bij elkaar circa 2600 mensen in dienst, goed voor 2200 fte.