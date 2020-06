Brill brengt aantal leden raad van commissarissen van 4 naar 3

Gepubliceerd op | Views: 78

LEIDEN (AFN) - De uitgever van wetenschappelijke literatuur Brill brengt het aantal leden in de raad van commissarissen van 4 naar 3. De raad heeft unaniem besloten om Robin Hoytema van Konijnenburg als voorzitter te benoemen en Theo van der Raadt als vice-voorzitter. Steven Perrick is daardoor niet langer beschikbaar voor een herbenoeming in de raad.

De veranderingen in de raad zijn direct van kracht na de aandeelhoudersvergadering, die donderdag om 14.00 uur begint. De uitgever zegt Perrick dankbaar te zijn voor de rol die hij speelde bij de "cruciale" modernisering van de bedrijfsstructuur van Brill en het herstellen van de dialoog met belanghebbenden.