Staalconcern ArcelorMittal wil in 2050 klimaatneutraal zijn

LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal Europe wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. In 2030 wil het grootste staalbedrijf ter wereld zijn CO2-uitstoot in Europa al met 30 procent hebben verlaagd. Het bedrijf heeft daarvoor plannen gepresenteerd.

ArcelorMittal wil deze doelstelling op verschillende manieren bereiken. Zo wil het bedrijf in zijn staalfabrieken gaan inzetten op duurzame energiebronnen uit zon en wind en ook uit biomassa. Daarnaast moet in de toekomst gewerkt gaan worden met energie uit "groene" waterstof. Daarbij wordt waterstof geproduceerd met behulp van schone energiebronnen. Verder zal CO2 worden opgevangen en ondergronds worden opgeslagen. ArcelorMittal verwacht dat hiermee investeringen van tientallen miljarden zijn gemoeid.

Het in Amsterdam genoteerde bedrijf wil zo helpen met de Green Deal van de Europese Unie en voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Financieel directeur Aditya Mittal zegt dat klimaatverandering een van de grootste uitdagingen voor de wereld is.