ECB maakt geld beschikbaar voor niet-eurolanden

We blijven net zo lang praten, draaien, bekonkelen, schuiven etc... tot de eurofielen hun zin hebben. Geld is daarbij helemaal van ondergeschikt belang. Het draait om macht op het wereldtoneel. Op zich kan ik dat nog begrijpen maar dan is een gezamenlijk financieel systeem noodzakelijk. En dat betekent dat alles op een hoop moet! En dat weten de zuideuropese landen maar al te goed. Die maken zich niet zo druk. Het verhaal van de kale kip... Wij daarentegen gaan daarvoor betalen. En dat weten ze in den Haag volgens mij allang. Je kunt het als politicus natuurlijk niet zeggen.