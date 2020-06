Beurzen krabbelen op na flinke verliesbeurt

Gepubliceerd op | Views: 624

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen krabbelden donderdag wat op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers bleven terughoudend door de toenemende coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en de zorgen over het economische herstel. Verder ging de aandacht uit naar de koersval van Wirecard. De Duitse betalingsverwerker heeft uitstel van betaling aangevraagd vanwege het omvangrijke boekhoudschandaal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 560,44 punten. De hoofdindex raakte woensdag nog bijna 3 procent kwijt. De MidKap won 0,3 procent tot 748,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1 procent.

Biotechnoloog Galapagos was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3 procent. Hekkensluiter was techinvesteerder Prosus met een verlies van 0,7 procent. Koploper in de MidKap was bodemonderzoeker Fugro met een plus van 2,1 procent. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 1 procent. Kiadis Pharma klom 2 procent op de lokale markt. Het biotechnologiebedrijf is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten.

Wirecard

In Frankfurt kelderde Wirecard 80 procent na een onderbreking van de handel. De noodlijdende betalingsverwerker heeft een aanvraag voor surseance ingediend bij een rechtbank in München na de ontdekking van een gat van bijna 2 miljard euro in de boekhouding.

Lufthansa werd dik 15 procent meer waard. Beleggers reageerden opgelucht dat het steunpakket voor de Duitse luchtvaartreus rond lijkt te komen, nu grootaandeelhouder Heinz-Hermann Tiele zijn bezwaren tegen het pakket ter waarde van 9 miljard euro heeft ingetrokken. Ook Brussel is akkoord met de Duitse staatssteun voor Lufthansa.

Bayer

Bayer won een fractie. Het Duitse chemiebedrijf heeft een schikking getroffen met Amerikanen die claimen door gebruik van onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen. Het gaat om een totaalpakket van 9,1 miljard tot 9,8 miljard euro.

In Londen verloor easyJet 5,8 procent. De Britse prijsvechter wil met de uitgifte van aandelen omgerekend zo'n 500 miljoen euro ophalen om het bedrijf door de crisis te loodsen. Royal Mail zakte 6 procent. Het Britse postbedrijf gaat tot 2000 managementfuncties schrappen vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1231 dollar waard, tegen 1,1267 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 37,93 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 40,36 dollar per vat.