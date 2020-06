Noodlijdend Wirecard vraagt uitstel van betaling aan

Gepubliceerd op | Views: 715

MÜNCHEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De noodlijdende Duitse betalingsdienstverlener Wirecard heeft uitstel van betaling aangevraagd omdat het het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en gebukt gaat onder hoge schulden. Wirecard is verwikkeld in een omvangrijk boekhoudschandaal en op de beurs van Frankfurt is de koers van het bedrijf keihard gedaald.

De aanvraag voor surseance werd ingediend bij een rechtbank in München. Er wordt nog bekeken of er uitstel van betaling wordt aangevraagd voor dochterbedrijven van Wirecard.

De onderneming maakte eind vorige week bekend dat er een kleine 2 miljard euro kwijt was. Deze week stelde het bedrijf dat dit geld mogelijk nooit heeft bestaan en trok het zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in. Topman Markus Braun werd gearresteerd op verdenking van fraude. Inmiddels is hij op borg vrijgekomen.

Op de beurs is de koers met meer dan 90 procent gekelderd. De handel in Wirecard werd donderdag stilgelegd.