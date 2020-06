Signify breidt aanbod desinfecterende UV-lampen uit

Gepubliceerd op | Views: 364

EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse verlichtingsfabrikant Signify gaat zijn aanbod van UV-lampen, die effectief zijn tegen het coronavirus, uitbreiden. Voor de zakelijke markten komen er twaalf verschillende varianten met het zogeheten UV-C light beschikbaar. Ook wordt de productie dit jaar verachtvoudigd. Met deze stappen hoopt het concern aan de grote vraag voor desinfecterende technologie te voldoen.

UV-C, een vorm van ultraviolette straling die micro-organismen kan doden, is volgens wetenschappers van de Boston University bewezen effectief bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus. In tests concludeerden ze dat de UV-straling uit lampen van Signify bij een specifieke dosering in zes seconden 99 procent van het virus had weggevaagd.

De twaalf verschillende lampentypen kunnen volgens Signify gebruikt worden in uiteenlopende omgevingen, zoals kantoren, scholen, fitnesscentra, winkels, magazijnen en het openbaar vervoer. Sommige modellen zijn zelfs geschikt voor een diepe reiniging bij bijvoorbeeld toiletten. Zij hebben ook sensoren waarmee ze de aanwezigheid van een mens of een dier kunnen aanvoelen. Ze gaan dan alleen aan als er niemand in de buurt is. UV-straling kan huidkanker en staar veroorzaken.

Speciale cabines

Objecten zoals naambordjes of telefoons kunnen snel ontsmet worden in speciale cabines, aldus Signify. Dat kan ook toegepast worden in winkels, waar de aangepaste kleding gedesinfecteerd moet worden voordat het terug wordt gehangen. Ook zijn er mogelijkheden in pakhuizen en lege winkels om robots met UV-C-lampen rond te laten rijden om de ruimtes te ontsmetten.

Om een nog breder aanbod van UV-lampen aan te bieden deed Signify overigens een kleine overname. De activiteiten van in Nederland gevestigde Germicidal Lamps & Applications (GLA) komen in handen van het concern. GLA specialiseert in ontsmettende lichttechnologie.

Helemaal nieuw is de technologie niet. UV-C wordt door de voormalige lichtdivisie van Philips al 35 jaar ontwikkeld voor het desinfecteren van spullen, bijvoorbeeld van medische toebehoren in de operatiezaal.