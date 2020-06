ABN AMRO introduceert duurder basispakket voor particulieren

"De kosten van het basispakket zullen met 10 procent stijgen vanwege de investeringen van de bank in het vernieuwen van haar betalingsproducten." Is de grootste leugen die er is. Dit standaardzinnetje hoor ik al jaren. Nee, de kas moet gespekt worden en de marges moeten omhoog ter compensatie van het wegvallen van hun verdienmodel (o.a. rente).