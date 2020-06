ABN AMRO introduceert duurder basispakket voor particulieren

Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO schakelt per 1 oktober 2020 over op één basisbetalingspakket voor alle particuliere klanten: het Basispakket Betalen. De kosten van het basispakket zullen met 10 procent stijgen vanwege de investeringen van de bank in het vernieuwen van haar betalingsproducten. Ook heeft de bank hogere kosten om te dekken, mede als gevolg van wettelijke vereisten zoals de bestrijding van witwassen.

Voor 1,70 euro per maand krijgt de klant met het basispakket een rekening, bankpas en toegang tot internetbankieren. Klanten kunnen zelf bepalen of ze extra betaalproducten kopen, zoals een creditcard of een tweede bankpas. ABN-klanten ontvangen een email over de wijzigingen en een melding in hun internetbankieren-omgeving of per brief.