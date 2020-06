AEX zakt opnieuw weg na zware verliesbeurt

Grote paniek want recent ingestapte nieuwe beleggers zijn alleen gewend aan elke dag een AEX die stijgt, die denken dat de index alleen noordwaards kan bewegen.



Idem in de VS + de bevolking leeft met perceptie dat een stijgende Dow jones betekent dat "all is fine in the land of the Brave and the Free" en dat de economie "is in fine shape".



Dus zal de pavlov reactie weer moeten komen van de regering in de VS hetgeen betekent de aankondiging van een nieuw steunpakket van 1000 of 2000 miljard.