'Voorzichtig begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 988

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag naar verwachting vrijwel vlak beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te openen na de zware verliezen een dag eerder. Beleggers blijven voorzichtig door de toenemende coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en de mogelijk impact van nieuwe lockdowns op het economische herstel.

Op het Damrak staat Kiadis Pharma in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten. De eerste patiënt heeft zich aangemeld en kreeg het middel inmiddels toegediend. Het gaat om een fase 1-onderzoek in samenwerking met de Ohio State University.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Lufthansa. Het steunpakket voor de Duitse luchtvaartreus is weer een stap dichterbij gekomen. Grootaandeelhouder Heinz-Hermann Tiele zou zijn bezwaren tegen de voorwaarden voor het pakket ter waarde van 9 miljard euro hebben ingetrokken. Het aandeel Lufthansa stond in de voorbeurshandel zo'n 23 procent in de plus.

Bayer

Ook Bayer staat in het nieuws. Het Duitse chemiebedrijf heeft een schikking getroffen met Amerikanen die claimen door gebruik van onkruidbestrijder Roundup kanker te hebben gekregen. Het gaat om een totaalpakket van 9,1 miljard tot 9,8 miljard euro.

In Londen liet de Britse prijsvechter easyJet weten met de uitgifte van aandelen zo'n 450 miljoen pond (circa 500 miljoen euro) te willen ophalen. Het geld is nodig om het bedrijf door de huidige crisis te loodsen. De aandelenuitgifte zal gelijk zijn aan 15 procent van de bestaande aandelen.

Flinke verliezen

De Europese beurzen sloten woensdag met flinke verliezen. De AEX-index zakte 2,9 procent tot 557,33 punten en de MidKap leverde 2,7 procent in tot 746,23 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 3,4 procent kwijt. Ook Wall Street ging fors omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 2,7 procent lager op 25.445,94 punten. De brede S&P 500 verloor 2,6 procent en Nasdaq daalde 2,2 procent.

De euro was 1,1248 dollar waard, tegen 1,1267 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 37,67 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 39,93 dollar per vat.