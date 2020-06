Kiadis Pharma begint met klinische proef in de VS

Gepubliceerd op | Views: 144 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten. De eerste patiënt heeft zich aangemeld en kreeg het middel inmiddels toegediend. Het gaat om een fase 1-onderzoek in samenwerking met de Ohio State University.

Het onderzoek draait om de werking van bepaalde cellen die ziekteverwekkers doden en werkzaam moeten zijn tegen vormen van leukemie. Deze zogeheten NK-cellen zijn ontwikkeld met behulp van een gepatenteerd platform van Kiadis. De testen moeten verder bewijs leveren voor de werking van K-NK003 van Kiadis.

Kiadis zal als onderdeel van de fase 1-proef de werking van zijn medicijn beoordelen op 56 patiënten, tussen de 18 en 80 jaar. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gaf eerder dit jaar toestemming voor dit onderzoek.