Topman SoftBank stapt per direct uit bestuur Alibaba

TOKIO (AFN) - Masayoshi Son, de topman van de Japanse telecomonderneming en investeerder SoftBank, treedt per direct terug uit het bestuur van de Chinese webwinkelreus Alibaba. Dat maakte hij bekend aan het einde van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van SoftBank. Zijn vertrek valt samen met dat van Alibaba-oprichter Jack Ma, die per donderdag zijn bestuurszetel bij SoftBank opgeeft. Ma had die stap eerder al aangekondigd.

Son zat sinds 2005 in het bestuur van Alibaba. Dat gebeurde nadat de investeerder een groot belang nam in de destijds nog kleine Chinese webwinkel. Ma trad twee jaar later toe tot het bestuur van SoftBank. In 2000 besloot Son om 20 miljoen dollar te investeren in Alibaba, na een gesprek van een paar minuten met Ma.

Son zegt op eigen verzoek terug te treden en dat hij zijn vertrek wilde afstemmen met het vertrek van Ma. Van onenigheid tussen Son en Alibaba was volgens hem geen sprake. De investering in het Chinese bedrijf staat te boek als een van de succesvolste van SoftBank. De Japanners leunen qua kredietrating, aandelenkoers en financiering voor een groot deel op het grote belang in Alibaba.

Zo nu en dan besluit SoftBank aandelen Alibaba te verkopen om geld op te halen. Die miljarden werden gebruikt voor een aandeleninkoopprogramma en het stutten van de balans van SoftBank.