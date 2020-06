Qantas zet mes in personeelsbestand door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 377

SYDNEY (AFN/RTR) - Qantas ontslaat 6000 medewerkers, ongeveer een vijfde van het personeelsbestand. Net als andere luchtvaartondernemingen is de Australische luchtvaartmaatschappij hard geraakt door de coronacrisis. Een flink deel van de vloot staat al tijden aan de grond en het merendeel van de werknemers was al op tijdelijk verlof gestuurd.

Onlangs besloot de Australische overheid om de grenzen van het land langer te sluiten vanwege het coronavirus. Daardoor schrapte Qantas al het grootste deel van haar internationale vluchten tot eind oktober. Qantas was eigenlijk van plan eind juli weer te gaan vliegen. Er blijft wel luchtverkeer tussen Australië en Nieuw-Zeeland over de Tasmanzee. Maar de omzetten zijn "verwoest", aldus topman Alan Joyce. Hij gaf ook aan de komende drie jaar duidelijk lagere opbrengsten te voorzien, waardoor de onderneming kleiner moet worden. De nu aangekondigde ontslagen vallen onder het cabine- en grondpersoneel en op het hoofdkantoor in Sydney.

Joyce maakte ook bekend dat het gedwongen verlof voor ongeveer 15.000 medewerkers zal worden verlengd. Op de financiële markten wil de luchtvaartmaatschappij verder omgerekend bijna 1,2 miljard euro aan kapitaal ophalen. Daarnaast blijven honderd toestellen, waaronder de vloot aan A380's, aan de grond en wordt de aankoop van nieuwe kisten uitgesteld.