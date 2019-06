Banken Marel oefenen overtoewijzingsoptie uit

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De volledige overtoewijzingsoptie van Marel is door de banken die de beursgang in Amsterdam begeleidden uitgeoefend. Dat heeft de maker van de machines voor de verwerking van vlees, kip en vis bekendgemaakt bij het einde van de stabilisatieperiode.

Omdat er geen acties nodig waren om de prijs te stabiliseren is de volledige overtoewijzingsoptie van 9,1 miljoen aandelen geplaatst voor de uitgifteprijs van 3,70 euro per stuk.

De totale aandelenuitgifte is daarmee op 100 miljoen aandelen gekomen en Marel haalde daarmee 370 miljoen euro op.

In totaal is nu 75 procent van alle aandelen Marel vrij verhandelbaar. Marel heeft ook een notering in Reykjavik.