Powell: Fed houdt economie scherp in de gaten

quote: mok schreef op 25 jun 2019 om 20:33:

Het is ook erg dom van Trump, helaas niet het enige, om voor rente verlaging te pleiten. Nu kan Powell niet anders dan afwachten, omdat hij anders twijfels over zijn onafhankelijkheid zou kunnen veroorzaken.

Pleiten is mooi. POTUS kwam tussendoor met beledigingen en zelfs dreigementen.Toch hebben die effect gesorteerd. Het oorspronkelijke plan was de rente verder te verhogen.Dit lijkt dus een compromis.Het is wel amusant theater zo voor de ogen van jan en alleman.