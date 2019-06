Powell: Fed houdt economie scherp in de gaten

Gepubliceerd op | Views: 1.407 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN) - Een Amerikaanse renteverlaging in juli is zeker nog geen uitgemaakte zaak. Dat liet voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve doorschemeren. Hij herhaalde dat de economische ontwikkelingen scherp in de gaten worden gehouden. Dat schreven de beleidsmakers van het Amerikaanse stelsel van centrale banken eerder ook al als toelichting bij hun vorige rentebesluit.

Powell wees onder meer op de handelsspanningen die voor onzekerheid zorgen voor bedrijven. Daardoor zijn mogelijk ook de investeringen omlaag gegaan. Tegelijkertijd meent hij dat monetair beleid niet te sterk moet reageren op een specifiek punt. De groei van de Amerikaanse economie ziet er nog altijd gunstig uit, meent de Fed-voorzitter.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat de Fed de rente moet verlagen. Powell verwees echter naar de onafhankelijkheid van de centrale bank, die door het Amerikaanse Congres bewust is gecreëerd. Dat is volgens Powell gedaan vanwege de economische schade die kan ontstaan als "beleid meebuigt met politieke belangen op de korte termijn".

Het Witte Huis liet weten dat de zoektocht naar twee nieuwe Fed-gouverneurs in een eindstadium is beland. President Trump wil nadat hij terug is gekeerd van de G20-top in Japan met kandidaten spreken. Trump is volgens het Witte Huis niet van plan om Powell uit zijn functie te zetten. Amerikaanse media meldden onlangs dat de president dat begin dit jaar wel overwoog.