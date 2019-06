Rode koersenborden op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag halverwege de handelsdag in de min. Beleggers op Wall Street kijken net als een dag eerder de kat uit de boom. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran maken handelaren voorzichtig. Ook kijken ze vooruit naar de G20-top in Japan eind deze week waar president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping elkaar spreken over de handel tussen beide landen.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent omlaag op 26.656 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag naar 2932 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 7938 punten.

Trump heeft Iran nieuwe sancties opgelegd. Die zijn gericht tegen de hoogste geestelijk leider van de islamitische republiek, grootayatollah Ali Khamenei, en andere topfiguren. Teheran heeft geërgerd gereageerd, waarna Trump weer met geweld dreigde.

AbbVie

Federal Reserve-baas Jerome Powell liet weten de economie scherp in de gaten te houden en maatregelen te nemen als dat nodig is. Wel liet hij doorschemeren dat een renteverlaging in juli nog zeker geen uitgemaakte zaak is.

Qua bedrijven is er overnamenieuws uit de farmaciesector. AbbVie legt 63 miljard dollar in aandelen en contanten op tafel voor Allergan. AbbVie is onder meer actief met middelen tegen reuma en psoriasis. Allergan is vooral bekend van botox. Door samen te gaan willen de bedrijven hun marktposities versterken, sterker groeien en financiële voordelen realiseren. AbbVie kelderde ruim 15 procent, maar Allergan schoot bijna 27 procent omhoog.

Lennar

Huizenbouwer Lennar opende de boeken en deed het beter dan verwacht. Cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt vielen echter flink lager uit dan waar economen rekening mee hadden gehouden. Het aandeel daalde 5,3 procent.

Op macro-economisch gebied meldde marktonderzoeker Conference Board dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni is gedaald naar het laagste niveau sinds september 2017.

De euro was 1,1352 dollar waard, tegen 1,1385 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 58,15 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 65,27 dollar per vat. De goudprijs bereikte het hoogste peil in zes jaar.