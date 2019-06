Softwarefout vermoedelijk oorzaak storing KPN

Gepubliceerd op | Views: 39

ROTTERDAM (AFN) - Een softwarefout is de vermoedelijke oorzaak van de storing die maandag urenlang alarmnummer 112 platlegde. Door die fout in het zogeheten routeringsplatform, dat alle inkomende telefoongesprekken doorstuurt naar hun bestemming, werkte het telefoonnet niet. Het routeringssysteem is viervoudig uitgevoerd, maar de fout trad waarschijnlijk tegelijkertijd in alle systemen op. KPN zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren.

Eerder al zei KPN dat een hack uitgesloten is als oorzaak van de storing. Het telecombedrijf zei toen ook dat het 112-platform goed functioneerde, maar dat telefoontjes er niet aankwamen. KPN heeft aangekondigd de bewaking van het telefoonverkeer naar het alarmnummer strenger te maken.

KPN kondigde een onderzoek aan door een onafhankelijke externe partij die ook aanbevelingen moet doen hoe het bedrijf zijn systemen kan verbeteren. Ook gaat het telecombedrijf samen met de overheid de storing evalueren.

KPN heeft aangegeven de storing te betreuren. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil "zo snel mogelijk een robuuste oplossing", heeft hij aan KPN laten weten. De bewindsman laat de storing nauwkeurig onderzoeken.