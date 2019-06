'Rustige opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 353

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting vlak tot licht lager beginnen. Beleggers op Wall Street doen kalm aan gezien de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Verder kijken ze uit naar de G20-top eind deze week in Japan. Ook zijn er wat macro-economische gegevens uit de VS, een miljardenovername van farmaceut Allergan door AbbVie en toespraken van bestuurders van de Federal Reserve, waaronder voorzitter Jerome Powell.

President Donald Trump heeft Iran nieuwe sancties opgelegd. Die zijn gericht tegen de hoogste geestelijk leider van de islamitische republiek, grootayatollah Ali Khamenei, en andere topfiguren. Teheran stelt dat de nieuwe financiële sancties van Washington voorgoed de diplomatieke banden tussen de twee landen onmogelijk maken.

Powell gaat in New York een speech houden over het beleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Vorige week zette de Fed de deur op een kier voor een mogelijke renteverlaging dit jaar. Trump heeft Powell geregeld bekritiseerd voor het niet verlagen van de rente. Op de markt wordt verwacht dat de Fed in juli de rente gaat verlagen.

Huizenprijzen

AbbVie legt 63 miljard dollar in aandelen en contanten op tafel voor Allergan. De prijs per aandeel is 188,24 dollar. Allergan sloot maandag op 129,57 dollar. AbbVie is onder meer actief met middelen tegen reuma en psoriasis. Allergan is vooral bekend van botox. Door samen te gaan willen de bedrijven hun marktposities versterken, sterker groeien en financiële voordelen realiseren. AbbVie staat voorbeurs behoorlijk in het rood. Allergan schiet juist zeer sterk omhoog in de handel voor opening.

Voorbeurs zijn er cijfers over de Amerikaanse huizenprijzen en kort na aanvang worden gegevens gemeld over de verkoop van nieuwe woningen in de VS. Daarnaast komt marktonderzoeker Conference Board met informatie over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Koerssprong

Qua bedrijfsresultaten gaat de aandacht onder meer uit naar huizenbouwer Lennar. De cijfers waren beter dan verwacht en het aandeel Lennar lijkt een koerssprong te gaan maken. Nabeurs opent onder meer pakketbezorger FedEx de boeken.

De beurzen in New York sloten maandag overwegend in het rood, door de stijgende onrust rond Iran. De Dow-Jonesindex eindigde licht hoger op 26.727,54 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2945,35 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 8005,69 punten.