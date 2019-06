Euronext: debuut Fastned ging volgens boekje

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De stormachtige beursgang van Fastned ging volgens het boekje. Dat heeft beursuitbater Euronext aan de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) laten weten. De beleggersvereniging had vragen gesteld omdat de koers van de exploitant van snellaadstations op de eerste handelsdag afgelopen vrijdag maar liefst vervijfvoudigde. Later zakte de beurswaarde weer flink in.

Een van de redenen voor de koersexplosie was waarschijnlijk de schaarste aan vrij verhandelbare certificaten van aandelen. De VEB vroeg zich af of Fastned wel voldaan had aan de regel dat 5 procent van het aandelenkapitaal vrij verhandelbaar moet zijn.

In een antwoord wijst Euronext op het prospectus dat door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is goedgekeurd. Daaruit volgt dat 10,91 procent vrij verhandelbaar was. "Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het vereiste", aldus het bedrijf achter de beurs in Amsterdam.

Ontvangstbewijzen

De beursgang kende enkele hobbels. Eigenlijk zou Fastned een week eerder al naar de beurs gaan, maar die datum werd opgeschoven. Het bedrijf stelde vervolgens de uitgifte van nieuwe aandelen uit vanwege toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid inzake fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland. Er kon daardoor alleen in zogeheten depository receipts, ofwel ontvangstbewijzen voor aandelen, worden gehandeld.

"Uiteraard zijn wij ons bewust van de impact en uitwerking van de notering en de gehanteerde kenmerken van deze specifieke transactie", schrijft Euronext in zijn brief aan de VEB. "Zeker zodra het gaat over een directe notering zonder aanbieding van bestaande of nieuwe aandelen is uiterste alertheid en aandacht vereist." De beursuitbater neemt zijn verantwoordelijkheid wat betreft het "faciliteren van een ordentelijke markt" hierbij zeer serieus. "Naar de toekomst toe zullen wij zeker kritisch blijven kijken naar onze noteringsregels en -condities, ook in het geval van dit type notering."