Rente Duitse 10-jaarsleningen historisch laag

AMSTERDAM (AFN) - De rente op tienjarige Duitse staatsleningen is dinsdagochtend op het laagste niveau ooit uitgekomen. Beleggers zijn op zoek naar veilige havens door de negatieve stemming op de financiële markten. Die is ontstaan door aanhoudende handelsspanningen, onzekerheid over de brexit en het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.

Duits staatspapier geldt als een betrekkelijk risicoarme belegging en is dus in trek. De waarde en de rente van een obligatie bewegen tegengesteld. Een dalende rente wijst op een stijgende waarde en een toenemende vraag naar het schuldpapier.

Een negatieve rente, de Duitse is min 0,33 procent, betekent dat beleggers bereid zijn zelfs iets toe te leggen op hun investering. In 2016 dook de Duitse rente voor het eerst in de geschiedenis onder nul. De rente op de tienjarige Nederlandse staatsleningen stond op min 0,156 procent.