KPN zakt op lager Damrak

Als iemand vertrekt in een bedrijf dan is het alsof de wereld vergaat en maken speculanten gebruik van de verkoopangst van veel beleggers Natuurlijk blijft dit voornemen van die man meteen een ramp voor de koers KPN Dat gebeurt ook bij vele andere ondernemingen zo maar je verstand erbij houden en even er niet naar omkijken is de beste optie Je kunt ook meegaan in de koopgolf die vandaag zich meerdere malen gaat voordoen,,,, want dan maak je mooie ritjes al is dat maar een paar centen per aandeel KPN tenminste als je tevreden bent met je winst,,,, in deze paniek aanval!!!!!