Dekbed-Discounter.nl fuseert met De Arend

GOUDA (AFN) - Online beddenverkoper Dekbed-Discounter.nl slaat de handen ineen met De Arend, een handelaar in meubilair. De twee bedrijven vallen voortaan onder het nieuwe moederbedrijf Jamani Group en hebben samen een omzet van zo'n 60 miljoen euro en honderd medewerkers. De oude merknamen blijven bestaan voor de consumenten.

Dankzij de fusie kunnen klanten van De Arend binnenkort meubilair ook online bestellen. De klanten van Dekbed-Discounter.nl krijgen binnenkort een breder aanbod op de website, ook met meubels voor buiten de slaapkamer. Beide ondernemingen behouden hun eigen hoofdkantoor en ook personeel blijft grotendeels nog op de eigen plek.

"Door deze fusie voegen we professioneel meubilair en bedden samen", zegt oprichter Jarno Goesten van De Arend. "Hierdoor kunnen we een totaalpakket aanbieden aan onze klanten, zowel zakelijk als particulier. Daarnaast is het voor ons heel goed om een partner te hebben die ons helpt de online markt te betreden en veroveren."