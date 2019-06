'Openingsverlies voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.876

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag met verlies te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting lager beginnen. De oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijven boven de markt hangen. Daarnaast blijft de blik gericht op de G20-top, die eind deze week in Japan zal plaatsvinden.

De Amerikaanse president Donald Trump legt Iran nieuwe sancties op. Die zijn onder meer gericht tegen de hoogste geestelijk leider van de islamitische republiek, grootayatollah Ali Khamenei. De nieuwe sancties raken ook andere topfiguren. Er worden voor "miljarden" aan Iraanse activa bevroren. Iran stelt dat de nieuwe sancties voorgoed de diplomatieke banden tussen de twee landen onmogelijk maken.

Aan het brexitfront zei Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk sowieso op 31 oktober de EU verlaat, ongeacht of er een deal met Brussel is. "Mijn belofte is dat we op 31 oktober de EU uitgaan," zei Johnson in een interview met BBC News. Johnson maakt grote kans premier van Groot-Brittannië te worden.

KPN

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar KPN. Het telecomconcern moet op zoek naar een nieuwe topman. Maximo Ibarra heeft aangegeven per 30 september te zullen vertrekken bij het bedrijf. De aankondiging heeft volgens het telecombedrijf niets te maken met de recente grote netwerkstoring, waardoor onder meer hulpdiensten en noodnummers lange tijd niet bereikbaar waren.

Beddenverkoper Beter Bed stapt mogelijk geheel of gedeeltelijk uit zijn Duitse dochterbedrijf Matratzen Concord, dat kampt met de naweeën van een gifschandaal. Volgens Beter Bed duurt het herstel langer dan verwacht, wat zorgt voor liquiditeitsproblemen bij de onderneming. Het bedrijf praat daar momenteel over met zijn banken.

Beste papieren

Aan het overnamefront lijkt het consortium van olie- en gasreus Shell en pensioenfonds PGGM de beste papieren te hebben om energiebedrijf Eneco in te lijven. De Franse gas- en energiereus Total zou geen trek meer hebben in een deal. En ook het Italiaanse energiebedrijf Enel, dat optrok met pensioenbelegger APG, zou de strijd hebben gestaakt. Aan Eneco hangt volgens kenners een prijskaartje van zo'n 3 miljard euro.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1395 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 57,70 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 64,70 dollar per vat. De goudprijs steeg naar het hoogste peil in zes jaar. Het edelmetaal wordt gezien als zogeheten veilige haven tijdens onrustige tijden op de financiële markten.