Johnson: deal of no deal, brexit eind oktober

Boris c.s. wil de NHS (staatsgezondheidszorg) verpatsen aan de Amerikaanse verzekeraars. De kiezers zijn inmiddels wakker geworden en zien nu in, dat Johnson en Farage ordinaire 'zakkenvullers' zijn.

Johnson claimt dat hij zo'n uitstekende burgemeester van Londen is geweest; totdat gisteren de statistiek van het aantal ''Knife Attacks" erbij werd gehaald. Een drama, waar Boris destijds geen tijd voor had. Hij was druk met de witwaspraktijken van buitenlandse vastgoed "investeerders" goed toegedekt te houden.

Ik moet het nog maar zien dat Boris de nieuwe premier wordt.