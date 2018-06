Ik snap niet waarom de beurzen wereldwijd zo enorm zijn gedaald nav Trump zijn nieuwe plan. Volgens het FD is de koopzucht van de Chinezen al enorm minder geworden in het afgelopen half jaar.



Ik zie ook geen directe link tussen de daling van bedrijven die helemaal niks te doen hebben met de handel tussen de VS en China, zoals bedrijven die alleen in de EU opereren of bedrijven die hoofdzakelijk buiten China (denk aan Amazon) of hoofdzakelijk in China (denk aan Tencent) opereren. Het is volgens mij één groot spel van shorters.