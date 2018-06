Wall Street fors lager door handelsvrees

Gepubliceerd op | Views: 1.924

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met duidelijke verliezen gesloten. Het sentiment werd gedrukt door dreigementen van president Donald Trump in het handelsconflict aan het adres van China en de Europese Unie. Vooral de chipsector en technologiebedrijven stonden onder druk. De verliezen werden uiteindelijk wel iets getemperd door opmerkingen van een hoge handelsadviseur van Trump.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 1,3 procent lager op 24.252,80 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2717,07 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,1 procent tot 7532,01 punten.

Trump waarschuwde afgelopen weekend alle landen geen handelsbarrières op te werpen of invoertarieven te heffen op Amerikaanse producten. De VS zal anders met meer dan gelijke munt terugslaan. Trump lijkt Chinese bedrijven ook te willen beperken in welke sectoren ze kunnen investeren. Topadviseur Peter Navarro gaf in een interview wat tegenwicht aan de vrees van beleggers.

Chipbedrijven omlaag

De chipbedrijven Micron, Nvidia, AMD en Intel zakten tot 6,9 procent. Ook andere technologiebedrijven hadden het zwaar. Netflix noteerde met een min van 6,6 procent zelfs zijn grootste verlies dit jaar. Ook het in New York genoteerde Chinese handelsplatform Alibaba had met een verlies van 5,3 procent last van de handelsbeslommeringen.

Harley-Davidson, dat getroffen wordt door Europese tegenheffingen, zakte 6 procent. De maker van motorfietsen gaf aan dat de kosten dit jaar 30 miljoen tot 45 miljoen dollar bedragen. De motormaker wil de prijzen voor zijn motoren niet verhogen en gaat motoren voor de Europese markt buiten de VS bouwen.

American Express wint

American Express kreeg gelijk van het Amerikaanse hooggerechtshof in een jarenlange mededingingszaak tegen het bedrijf. De zaak kon grote gevolgen hebben als de rechters hadden geoordeeld dat de creditcardmaatschappij de concurrentie op ongeoorloofde wijze buitenspel had gezet. Het aandeel won 1,4 procent.

Verder was er nog overnamenieuws. Campbell Soup zou in de belangstelling staan van Kraft Heinz en steeg ruim 9 procent. Kraft Heinz dikte 0,2 procent in. General Electric zakte 2,3 procent op de aankondiging dat het industrieel conglomeraat zijn tak die industriële motoren bouwt van de hand doet. Investeerder Advent International betaalt 3,25 miljard dollar.

De euro was 1,1699 dollar waard, tegen 1,1692 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent in prijs tot 68,01 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 74,76 dollar per vat.