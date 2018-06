Shell ziet weer heil in Noordzee-project

Gepubliceerd op | Views: 286

ROTTERDAM (AFN) - Shell heeft voor de tweede keer in zes maanden groen licht gegeven aan een gasveld in de Noordzee. Dat zegt het hoofd van de Britse exploratie- en productiedivisie van Shell, Steve Phimister in een interview met persbureau Bloomberg. Het project lag lang in de mottenballen omdat het economisch niet interessant was om de productie te beginnen.

Shell werkt samen met de Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil in een gelijkwaardige joint venture aan het project. De exploitatie van het gasveld Fram is nu wél rendabel door kostenbesparingen en het verbinden van meerdere kleinere olie- en gasvelden met bestaande infrastructuur van grotere projecten.

Twee putten bij Fram moeten straks goed zijn voor 13.000 vaten olie per dag. Het project is rendabel bij een olieprijs van meer dan 40 dollar per vat. Brent-olie kost nu bijna 75 euro per vat.

De Noordzee was ooit een belangrijk productiegebied voor Shell, met name door het Brent-olieveld. Dat was ooit een van de productiefste Britse olievelden. Brent is nog altijd de naamgever van olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten. De laatste jaren verkocht Shell juist veel velden in de Noordzee.