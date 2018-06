American Express wint grote mededingingszaak

Gepubliceerd op | Views: 182

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft American Express gelijk gegeven in een jarenlange mededingingszaak tegen het bedrijf. De zaak kon grote gevolgen hebben als de rechters hadden geoordeeld dat de creditcardmaatschappij de concurrentie op ongeoorloofde wijze buitenspel had gezet.

De hoogste rechtbank van de Verenigde Staten achtte echter niet bewezen dat er sprake was van concurrentievervalsing. Het Amerikaanse ministerie van Justitie en elf vonden dat de creditcardmaatschappij concurrenten dwars had gezeten via contracten met winkeliers.

American Express vraagt winkeliers hogere vergoedingen dan veel concurrenten. Contractueel wordt het die winkeliers verboden om klanten ertoe te bewegen creditcards te gebruiken van andere maatschappijen, die lagere kosten in rekening brengen. Volgens de Amerikaanse overheid maakte het bedrijf daarmee misbruik van zijn positie om zijn tarieven voor winkeliers kunstmatig hoog te houden.

Het hooggerechtshof oordeelde dat de prijsverhogingen van American Expres voor winkeliers in de afgelopen jaren legitiem waren, omdat ook de dienstverlening naar klanten toe beter werd. Consumenten profiteren daar juist van. Omdat ook zij deel uitmaken van de markt voor creditcards, is volgens de rechters geen spraken van concurrentievervalsing.