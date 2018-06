Chipsector onder vuur op de beurs

Kan er ook worden aangegeven waarom de chipsector hieronder leidt want het is flauwekul om alle bedrijven af te straffen de financials zijn al bijna 25 procent gedaald vanaf hoogtepunt en nu zijn chipindustrie aan de beurt alsof er wereldwijd nu de omzet hieronder leidt? Brood is overal nodig en dat geldt ook voor electronische apparatuur, we kunnen tegenwoordig niet zonder hen. Wij zijn zelfs afhankelijk van hen. Als het ene land een muur opwerpt en een ander doet het ook zodra prodctie en verkoop vanuit diverse continenten plaatsvindt waarom worden deze bedrijven allemaal afgestraft??