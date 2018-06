Handelvrees drukt ook Wall Street omlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.079

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Nieuwe dreigementen van president Donald Trump aan het adres van China en de Europese Unie in het lopende handelsconflict drukken op het sentiment. Ook kijken beleggers naar de dalende olieprijzen als gevolg van afspraken van de OPEC over een verhoging van de productie.

De Dow-Jonesindex ging in de openingsminuten 0,7 procent omlaag tot 24.429 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 2741 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 7639 punten.

Trump waarschuwde afgelopen weekend alle landen geen handelsbarrières op te werpen of invoertarieven te heffen op Amerikaanse producten. De VS zal anders met meer dan gelijke munt terugslaan, reageerde hij op heffingen die de EU instelde als antwoord op Amerikaanse invoertarieven op staal en aluminium. Trump lijkt Chinese bedrijven ook te willen beperken in welke sectoren ze kunnen investeren.

Harley-Davidson, dat getroffen wordt door Europese tegenheffingen, zakte 2 procent. De maker van motorfietsen gaf aan dat de kosten dit jaar 30 miljoen tot 45 miljoen dollar bedragen. De motormaker wil de prijzen voor zijn motoren niet verhogen en gaat motoren voor de Europese markt buiten de VS bouwen.