Wereldhandel in april toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 179

DEN HAAG (AFN) - Het wereldhandelsvolume is in april met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB). In maart ging de wereldhandel nog met 1,2 procent omlaag, gelijk aan de initiële schatting.

De wereldwijde industriële productie steeg in april met 0,3 procent op maandbasis. Ook in maart nam de industriële productie met 0,3 procent toe, zoals CPB ook eerder had beraamd.