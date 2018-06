China wil meer zaken doen met Airbus

Zoals ik al eerder heb gezegd, de EU is zo dom nog niet. Waar 2 honden vechten om een been loopt de derde ermee heen. Als de EU wil kan het nu met China onderhandelen over betere handels voorwaarde achter gesloten duren en niet via Twitter zonder dat er iemand gezichtsverlies lijdt. Dat zou helemaal het toppunt zijn. De VS wil betere voorwaarde en de EU krijgt ze en de VS kan de boom in. Straks stelt China nog voor om de verliezen van de Duitse auto industrie te verzachten door er wat meer te importeren. Begint éénen te soap te worden jammer dat het toneelvdevwereld is en niet de buis. Maar die klojo in het witte huis is er zelf mee begonnen. Wie deschoen past trekt hem aan.