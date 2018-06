quote: Erwin L schreef op 25 jun 2018 om 09:16:

Wat heeft China Airlines hiermee te maken?

Voor de goede orde:China airlines is helemaal geen aandeelhouder bij AF/KLM:China Airlines, een samenwerkingspartner van AF/KLM via Skyteam, is een luchtvaartmaatschappij uit Taiwan:Taiwan, dat door de Volksrepubliek China als een opstandige provincie wordt beschouwd. Waarbij de Volksrepubliek China op niet mis te verstane wijze maatschappijen dwingt om Taiwan als onderdeel van de " Volksrepubliek China" aan te duiden:China Eastern Airlines komt uit de "Volksrepubliek China" en is aandeelhouder bij AF/KLM.